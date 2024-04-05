Турция расширила список документов для продления вида на жительство

С 15 апреля для продления ВНЖ в Турции иностранцев обяжут получать адрес UETS, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали в пресс-службе Управления по делам миграции МВД республики.

"В соответствии с Законом об уведомлении № 7201 и Положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)", – говорится в сообщении.

Так, для получения UETS необходимо обратиться с соответствующим заявлением в почтовые отделения. Также требуется предъявить паспорт, действующий ВНЖ, указать электронную почту и номер телефона.

А с совершеннолетних туристов в Петербурге с 1 апреля стали взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.