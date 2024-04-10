В России неспокойно – уровень воды в Урале поднялся почти на полметра за ночь

В ночь на 10 апреля уровень воды в реке Урал у города Оренбурга поднялся почти на полметра, сообщает Zakon.kz.

В администрации Оренбурга сообщили, что площадь затапливаемых территорий города увеличивается. В числе районов, куда ночью пришел паводок, – поселок имени Куйбышева, Заречный, активно прибывает вода в Кузнечный. Только за минувшую ночь в Оренбурге подтопило более 300 домовладений.

"Ночь прошла неспокойно, уровень воды в Урале растет. Сейчас мы находимся в микрорайоне Заречный. Вода подошла вплотную к жилым домам. Жители выезжают потихоньку сами, кому требуется, оказываем помощь. Продолжаем эвакуацию горожан, которые до настоящего момента не решались покинуть свои домовладения. Ночью вывезли 10 человек, проживающих в садовых товариществах. Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа. Так, ночью были обесточены три улицы в поселке имени Куйбышева, полностью отключены Кузнечный и близлежащие СНТ", – рассказал первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

Сейчас уровень воды в реке Урал составляет 965 сантиметров. Гидрологи дают неутешительный прогноз на сегодня: он будет по-прежнему повышаться и увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.

Кудинов призвал жителей не ждать критической ситуации и заранее покидать дома.

Между тем в Казахстане тоже продолжается борьба с паводками. В ночь на 10 апреля в Республиканском оперативном штабе решили укреплять границы поселка Жибек Жолы Акмолинской области.