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Уровень воды в Урале стабильно увеличивается

Вода в Урале продолжает прибывать, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:51 Фото: Штаб по ЧС Атырауской области
В реке Урал продолжается рост уровня воды, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области на 8:00 25 апреля 2024 года, за прошедшие сутки в реке Урал из-за поступления воды с территории ЗКО изменился уровень:

  • На гидропосту р. Урал – поселок Индербор уровень воды стоит на отметке 604 см, произошел подъем на 7 см, общий подъем с начала паводка составляет 381 см.
  • На гидропосту р. Урал – поселок Махамбет уровень – на отметке 721 см, подъем уровня за сутки составил 6 см, общий подъем с начала паводка составляет 404 см.
  • На гидропосту р. Урал – город Атырау уровень – на отметке 425 см, подъем уровня за сутки +3 см, общий подъем с начала паводка составляет 234 см.
"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 25 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с", – сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Вечером 24 апреля в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, в каких регионах Казахстана паводковая обстановка остается напряженной.

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