В реках Актюбинской области резко поднялся уровень воды

Из-за дождей и резкого потепления в Актюбинской области поднялся уровень воды в реках, что привело к угрозе паводков сразу в нескольких районах, сообщает Zakon.kz.

Река Сагыз в Байганинском районе из-за резкого таяния снега и обильных дождей стала наполняться на глазах. Обычно такое происходит только в весеннее время, отмечает КТК. В Шалкарском районе тоже после повышения температуры растаял снег, и вода сильным потоком устремилась по степям.

В общей сложности, по данным ДЧС, в 5 районах области произошло скопление талых и дождевых вод. На случай подтопления жилых домов экстренные службы были наготове. За сутки они откачали тысячу кубометров воды.

Как уточняется, ЧП удалось избежать.



"Силами департамента по ЧС совместно с местными исполнительными органами проводились работы по откачке и направлению дождевой и талой воды. Подтопление жилых домов не допущено. На 29 декабря текущего года обстановка стабильная. Угроза отсутствует". Главный специалист управления ДЧС Актюбинской области Нурбек Оралбаев

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на 30 декабря объявлено штормовое предупреждение.