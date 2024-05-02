В Алматы мужчина с гранатой пытался ограбить обменник

В Алматы осудили мужчину, пытавшегося ограбить обменный пункт, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Алматинской области. Его судили по ч. 3 ст. 24, п. 1) ч. 3 ст. 191 УК РК – "Покушение на грабеж в крупном размере".

Как установили в суде, вечером 17 декабря 2023 года подсудимый приехал в обменный пункт в Алматы, расположенный по ул. Розыбакиева, прихватив страйкбольную гранату типа Ф-1. Зайдя в обменник, мужчина вытащил орудие из рукава куртки, дернул за чеку и потребовал у кассира деньги, угрожая взорвать гранату.

"В свою очередь потерпевший отказался выполнять требования подсудимого о выдаче денежных средств в крупном размере в сумме 3 200 долларов США (эквивалентно 2 573 808 тенге) и спрятался в уборной комнате. В это время подсудимый бросил гранату и, поняв, что не сможет довести до конца действия, непосредственно направленные на совершение открытого хищения чужого имущества, по независящим от него обстоятельствам скрылся с места происшествия", – говорится в приговоре суда.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся. Он объяснил, что совершил это после ссоры с бывшей женой.

"За несколько дней до 17 декабря 2023 года поссорился с бывшей супругой из-за ревности... После ссоры через интернет купил гранату, с которой хотел создать резонанс и привлечь внимание супруги. С гранатой поехал на автомобиле родного брата к обменному пункту. Зашел внутрь, произнес фразу с требованием денег. После отказа потерпевшего выдавать деньги положил гранату, которая взорвалась, а он убежал. Не понимает, почему он решился на этот поступок, сожалеет и просит прощения у потерпевших. Просит не лишать свободы", – сказано в судебном документе.

В суде потерпевшая сторона простила подсудимого и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель просил посадить мужчину на пять лет.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, наличие двух малолетних детей у виновного, положительные характеристики с места работы и жительства, грамоты по месту работы, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд не усматривает", – сказано в документе.

В итоге приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В январе 2024 года сообщалось о том, что банда с игрушечными пистолетами ограбила иностранцев в Алматы.