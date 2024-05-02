Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы мужчина с гранатой пытался ограбить обменник

Мужчина хотел ограбить обменник в Алматы, граната, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы осудили мужчину, пытавшегося ограбить обменный пункт, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Алматинской области. Его судили по ч. 3 ст. 24, п. 1) ч. 3 ст. 191 УК РК – "Покушение на грабеж в крупном размере".

Как установили в суде, вечером 17 декабря 2023 года подсудимый приехал в обменный пункт в Алматы, расположенный по ул. Розыбакиева, прихватив страйкбольную гранату типа Ф-1. Зайдя в обменник, мужчина вытащил орудие из рукава куртки, дернул за чеку и потребовал у кассира деньги, угрожая взорвать гранату.

"В свою очередь потерпевший отказался выполнять требования подсудимого о выдаче денежных средств в крупном размере в сумме 3 200 долларов США (эквивалентно 2 573 808 тенге) и спрятался в уборной комнате. В это время подсудимый бросил гранату и, поняв, что не сможет довести до конца действия, непосредственно направленные на совершение открытого хищения чужого имущества, по независящим от него обстоятельствам скрылся с места происшествия", – говорится в приговоре суда.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся. Он объяснил, что совершил это после ссоры с бывшей женой.

"За несколько дней до 17 декабря 2023 года поссорился с бывшей супругой из-за ревности... После ссоры через интернет купил гранату, с которой хотел создать резонанс и привлечь внимание супруги. С гранатой поехал на автомобиле родного брата к обменному пункту. Зашел внутрь, произнес фразу с требованием денег. После отказа потерпевшего выдавать деньги положил гранату, которая взорвалась, а он убежал. Не понимает, почему он решился на этот поступок, сожалеет и просит прощения у потерпевших. Просит не лишать свободы", – сказано в судебном документе.

В суде потерпевшая сторона простила подсудимого и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Гособвинитель просил посадить мужчину на пять лет.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, наличие двух малолетних детей у виновного, положительные характеристики с места работы и жительства, грамоты по месту работы, а также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд не усматривает", – сказано в документе.

В итоге приговором суда мужчина осужден к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В январе 2024 года сообщалось о том, что банда с игрушечными пистолетами ограбила иностранцев в Алматы. 

Читайте также

Школьника убили в уличном туалете в Жамбылской области
Школьник умер после избиения в уличном туалете в Жамбылской области
В Кульсары подтопленными остаются более трёхсот частных жилых домов
В Кульсары подтопленными остаются более 300 частных жилых домов
Пожар произошел на складах в Алматы
Пожар произошел на складах в Алматы
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Обменные пункты Грабежи Грабежи
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: