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Работу политических партий и объединений приостановили в Мали

в Мали остановили работу политических партий, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 00:45 Фото: pixabay
Министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Мали Абдулайе Маига заявил о том, что деятельность политических партий и объединений приостановлена в Мали на неопределенный период, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Agence France-Presse, к такому решению правительство пришло после заседания совета министров под председательством временного президента страны Ассими Гоиты.

"Деятельность политических партий и деятельность объединений политического характера на всей территории страны приостанавливается по соображениям общественного порядка до особого распоряжения", – говорится в сообщении.

В Мали с лета 2020 года произошли два военных переворота. В ходе первого, который произошел в августе 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Первоначально предполагалось, что в феврале 2024 года в стране состоятся свободные и прозрачные президентские выборы, однако они были отложены до тех пор, пока не будут решены проблемы в области национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент Уганды Йовери Мусевени назначил своего сына Мухузи Кайнеругабу главнокомандующим Вооруженными силами страны.

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