В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции

В ФСБ сообщили о том, что с утра 31 марта в Махачкале и Каспийске (Дагестан) ввели режим контртеррористической операции (КТО), передает Zakon.kz.

По информации "Известий", ФСБ проводит оперативные мероприятия по поиску подозреваемых в участии в террористических организациях на данной территории.

РИА Новости пишет, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

Ранее, 29 марта, в ФСБ сообщали, что пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края.

2 марта в городе Карабулаке в Ингушетии ввели режим КТО для нейтрализации группы боевиков. Они планировали совершить резонансные преступления террористической направленности. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в доме, а жители района были эвакуированы. В итоге силовики ликвидировали шестерых боевиков.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В партер ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". На следующий день подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Спустя сутки их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение. Число жертв теракта выросло до 143 человек. В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых. 29 марта суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе".

