Умер известный американский спортсмен О. Джей Симпсон

Бывший игрок в американский футбол и актер, ставший всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены и ее любовника, О. Джей Симпсон скончался, сообщает Zakon.kz.

О. Джей Симпсон умер от онкологического заболевания в возрасте 76 лет.

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен детьми и внуками. В этот трудный период его семья просит уважать неприкосновенность частной жизни", – говорится в заявлении семьи, которое опубликовано в X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

О. Джей Симпсон получил скандальную известность в 1994 году после того, как спортсмена обвинили в убийстве его бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана. Симпсон был оправдан судом присяжных. Результаты судебного процесса стали предметом критики, поскольку многие американцы считали, что защита манипулировала присяжными, играя на расовых предрассудках. Стратегию защиты разработали известные адвокаты Джонни Кокран и Роберт Кардашьян (отец известной Ким Кардашьян), им удалось убедить присяжных в невиновности Симпсона. Однако последующее гражданское разбирательство признало его виновным в гибели жены и Рональда Голдмана. Суд вынес решение об обязанности Симпсона выплатить штраф в размере 33,5 млн долларов.