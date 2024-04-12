Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в аварии

Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в аварии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:57 Фото: pxhere
Марат Хабибулин, выступавший адвокатом по назначению маньяка Андрея Чикатило, скончался в результате автопроисшествия, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации во "ВКонтакте" лечебно-реабилитационного центра "Феникс", в котором он работал юристом.

"Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом. Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям", – говорится в сообщении.

Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в аварии, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:57

Фото: VK/centerfenix

Главврач клиники Ольга Бухановская изданию ТАСС уточнила, что Хабибулин погиб в автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. По ее словам, ДТП произошло 11 апреля 2024 года.

"Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны", – добавила она.

Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978–1990 годах совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. Его арестовали в 1990 году. Ростовская областная коллегия адвокатов выбрала Марата Хабибулина в качестве адвоката убийцы. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:57
Google признал Чикатило "выдающимся выпускником" Ростовского университета
, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:57

Ранее корреспондент Zakon.kz составил подборку самых громких преступлений за последние 30 лет .

Читайте также

Опасный уровень превышен на 199 см: вода продолжает прибывать в реку Урал у Оренбурга
Опасный уровень превышен на 199 см: вода продолжает прибывать в реку Урал у Оренбурга
суд. Вьетнам, смертная казнь
Богатейшую женщину Вьетнама приговорили к смертной казни
В России с оторвавшейся льдины спасли более 50 рыбаков
В России с оторвавшейся льдины спасли более 50 рыбаков
Анастасия Московчук
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
в Семее доказали вину работодателя
Рабочие в Семее выпрыгнули из окна, спасая жизни: установлена вина работодателя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: