Адвокат серийного убийцы Чикатило погиб в аварии

Марат Хабибулин, выступавший адвокатом по назначению маньяка Андрея Чикатило, скончался в результате автопроисшествия, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации во "ВКонтакте" лечебно-реабилитационного центра "Феникс", в котором он работал юристом.

"Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина. Юрист "Феникса", специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом. Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям", – говорится в сообщении.

Фото: VK/centerfenix

Главврач клиники Ольга Бухановская изданию ТАСС уточнила, что Хабибулин погиб в автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. По ее словам, ДТП произошло 11 апреля 2024 года.

"Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны", – добавила она.

Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978–1990 годах совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. Его арестовали в 1990 году. Ростовская областная коллегия адвокатов выбрала Марата Хабибулина в качестве адвоката убийцы. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

Материал по теме Google признал Чикатило "выдающимся выпускником" Ростовского университета

Ранее корреспондент Zakon.kz составил подборку самых громких преступлений за последние 30 лет .