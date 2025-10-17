#АЭС в Казахстане
Мир

Криминалисты раскрыли, почему Чикатило искали целых 12 лет

Чикатило, преступник, осужденный, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 06:30 Фото: cadenaser.com
Андреей Чикатиило – один из самых известных советских серийных убийц, который с 1978 по 1990 годы совершил 53 доказанных убийства. Поймать "Ростовского потрошителя" помогли всего несколько обстоятельств, сообщает Zakon.kz.

По данным Starhit, в первую очередь, психологический портрет преступника, составленный Александром Бухановским, четко указывал на то, что убийца – не психопат, выглядит как обычный гражданин, умеет манипулировать жертвами и имеет возможность ездить в командировки, во время которых и нападает на детей. Во-вторых, Чикатило расслабился и перестал осторожничать.

6 ноября 1990-го маньяк вышел из леса после убийства Светланы Коростик, не удосужившись привести себя в порядок. За грибника он сойти не мог, так как был одет в костюм и нес в руках портфель. Оснований для ареста не нашлось, но милиционер указал в рапорте фамилию странного гражданина.

Когда тело Коростик нашли, следователи обратили внимание на то, что в 1984-м Чикатило уже задерживали по подозрению в причастности к убийствам. За мужчиной установили слежку, и вскоре сотрудникам милиции открылось, что он постоянно пытается познакомиться с одинокими детьми. 20 ноября Андрея Романовича арестовали, но признался в преступлениях он лишь через восемь дней: после откровенного разговора с Бухановским. 14 февраля 1994 года маньяка расстреляли.

Сейчас методы расследования преступлений вышли на новый уровень: опыт, технологии, база данных геномной информации. На вопрос, почему же Чикатило ловили так долго, у специалистов есть вполне логичный ответ.

"Во-первых, это было первое подобное дело в истории отечественных правоохранительных органов, которое буквально потрясло жителей не только Ростовской области, но и всей страны. До Чикатило не было ни одного настолько вопиющего преступления, когда с особой жестокостью было убито такое огромное количество людей, среди которых большое количество детей. Во-вторых, причиной этому было отсутствие свидетельских показаний или иных улик на местах происшествия", – пояснял криминалист Миронович.

Совершал свои преступления маньяк в малодоступных местах. Чикатило никогда не уводил своих жертв насильно, поэтому невольные свидетели его общения с жертвой часто не обращали на него внимания. Сейчас при расследовании таких преступлений на помощь следствию приходит молекулярно-генетическая экспертиза.

Ранее ученые выяснили, как гормоны могут контролировать разум человека.

Аксинья Титова
