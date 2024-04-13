Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

Отдых, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:03 Фото: pixabay
Компания розничной торговли в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.

"Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу", – сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.

Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.

"Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение", – поделился один из комментаторов.

В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно – это неэтично. В его компании – пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 434 тыс. тенге.

7 апреля исполнилось 70 лет китайскому мастеру боевых искусств, режиссеру, продюсеру Джеки Чану.

Читайте также

Мода
В модном доме заявили о стремлении к миллиардной выручке
Алия Абди
Интересное Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
паводки в Казахстане: еще в трех регионах возможны подтопления
Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: