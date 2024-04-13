Бизнесмен разрешил сотрудникам не приходить на работу без настроения

Компания розничной торговли в Китае увеличила количество дней отпуска с 30 до 40 и разрешила сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, теперь дополнительные дни отпуска предоставляются по запросу.

"Я хочу, чтобы каждый сотрудник имел свободу. У каждого бывают моменты, когда он несчастлив, поэтому, если ты несчастлив, не приходи на работу", – сказал основатель и глава Pang Dong Lai Ю Дунлай.

Бизнесмен хочет, чтобы каждый подчиненный мог свободно определять время своего отдыха. Такую инициативу охотно поддержали в соцсетях.

"Я хочу туда устроиться. Мне кажется, я обрету там счастье и уважение", – поделился один из комментаторов.

В марте 2023 года Дунлай раскритиковал долгие рабочие дни. По его убеждению, заставлять сотрудников работать сверхурочно – это неэтично. В его компании – пятидневка. Работая по семь часов, сотрудники имеют право на полноценный ежегодный отпуск и пять выходных дней во время лунного Нового года. Среднемесячная зарплата сотрудников составляет 7000 юаней. Это примерно 434 тыс. тенге.

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