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В Китае работодатель разрешил сотрудникам отдыхать от стресса

Стресс, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 08:38 Фото: pixabay
Гендиректор розничной сети Pang Dong Lai придумал способ предотвращения стресса у сотрудников, Zakon.kz.

Как пишет Malta Dayly, для этого он предоставляет им дополнительный отпуск на 10 дней. Так основатель и гендиректор розничной сети хочет помочь своим сотрудникам отдыхать от рабочего стресса.

Выяснилось, что стресс на рабочем месте становится все более серьезной проблемой в Китае. Особенно это касается молодых работников в возрасте от 18 до 25 лет, которые сталкиваются с растущей безработицей и высокой стоимостью жизни.

Основное преимущество такого вида отдыха – отпуск можно взять в любой момент, и начальство не имеет права отклонить его. Как только сотрудник начинает чувствовать себя эмоционально подавленным, он может сразу взять дополнительный отпуск. К слову, это время отпуска оплачивается в обязательном порядке.

Недавно стало известно, что после замечания начальника житель Китая на 30 лет лишился сна.

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