В Китае работодатель разрешил сотрудникам отдыхать от стресса

Гендиректор розничной сети Pang Dong Lai придумал способ предотвращения стресса у сотрудников, Zakon.kz.

Как пишет Malta Dayly, для этого он предоставляет им дополнительный отпуск на 10 дней. Так основатель и гендиректор розничной сети хочет помочь своим сотрудникам отдыхать от рабочего стресса.

Выяснилось, что стресс на рабочем месте становится все более серьезной проблемой в Китае. Особенно это касается молодых работников в возрасте от 18 до 25 лет, которые сталкиваются с растущей безработицей и высокой стоимостью жизни.

Основное преимущество такого вида отдыха – отпуск можно взять в любой момент, и начальство не имеет права отклонить его. Как только сотрудник начинает чувствовать себя эмоционально подавленным, он может сразу взять дополнительный отпуск. К слову, это время отпуска оплачивается в обязательном порядке.

Недавно стало известно, что после замечания начальника житель Китая на 30 лет лишился сна.