Кабинка фуникулера с туристами рухнула с высоты в Турции

Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства IHA, инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.

"По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте работают многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Известно, что кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.





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