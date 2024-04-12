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Кабинка фуникулера с туристами рухнула с высоты в Турции

в Анталье рухнул фуникулер, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 21:24 Фото: pixabay
Кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства IHA, инцидент произошел на фуникулере, ведущем вверх на гору от пляжа Коньяалты на западе Антальи.

"По неустановленной причине одна кабинка упала во время движения. Известно о нескольких раненых", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте работают многочисленные отряды пожарных и скорой помощи. Известно, что кабинки "зависли" на высоте с людьми, тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.


Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал о строительстве новых канатных дорог. Общая протяженность – 33 км.

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