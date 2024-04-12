Кабинка фуникулера с туристами рухнула в Турции: один человек погиб

Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил о том, что один человек погиб в результате падения кабинки фуникулера в курортной Анталье в Турции, в кабинках на высоте остаются еще 184 человека, сообщает Zakon.kz.

Остальные кабинки зависли на высоте с людьми. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, удалось высадить.



"К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулера. Мы организовали кризисный штаб. В 25 кабинках фуникулера остаются 184 человека", – заявил Бёджек телеканалу Sözcü.

По его словам, людей из кабинок будут эвакуировать с помощью вертолетов, которые сейчас направляются в Анталью из провинций Айдын, Бурса и Балыкесир.

Один из очевидцев сообщил, что перед поломкой фуникулера услышал хлопок, похожий на взрыв, фуникулер сильно затрясло.

Ранее сообщалось, что кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой провинции Анталья, есть раненые.