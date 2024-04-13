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Первый за шесть лет мировой тур анонсировала Шакира

певица, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 23:41 Фото: Instagram/shakira
Колумбийская певица Шакира неожиданно для посетителей фестиваля "Коачелла" вышла на сцену и анонсировала первый за шесть лет мировой тур, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации TMZ, на 23-м ежегодном музыкальном фестивале в Индио (Калифорния, США) Шакира появилась на спускающейся на сцену платформе и пообещала, что ее новый мировой тур стартует в ноябре 2024 года.

Тур назван по названию 12-го альбома звезды – Las Mujeres Ya No Lloran.

Ранее сообщалось, что Шакира не предстанет перед судом в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов на миллионы евро. В последний момент она согласилась пойти на сделку с испанскими властями.

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