Цена диеты: сколько денег нужно потратить, чтобы реально похудеть

Ученые Казахстана утверждают, что с каждым годом в стране растет количество граждан, страдающих ожирением. В то же время на просторах интернета предлагается масса средств для похудения от различных "гуру". Сколько же денег нужно потратить, чтобы реально похудеть, выяснял Zakon.kz.

Исследования, проведенные Казахской академией питания, показали, что средняя распространенность избыточной массы тела среди взрослого населения страны (от 15 лет и старше) составила 29,7% у женщин и 33,9% у мужчин, ожирения – 25,8% у женщин и 15,3% у мужчин. Это говорит о том, что более половины взрослого населения Казахстана (55,5% женщин и 49,2% мужчин) страдают избыточной массой тела или ожирением. И с каждым годом количество полных казахстанцев если и снижается, то незначительно. Согласно статистическим данным, еще в 2008 году 29% женщин и 34,4% мужчин имели избыточную массу тела, страдали от ожирения – 25,7% женщин и 11% мужчин.

Нереальное реально

Жительница Костаная Наталья Иванова никогда не была худенькой, но после рождения детей и в двух декретах стала активно набирать вес. И при росте 163 см ее вес достиг 90,7 кг. Таких рассказов, как у Натальи, в интернете очень много, и, как правило, за этими рассказами стоят предложения заплатить круглую сумму за панацею от ожирения. Чего делать женщина категорически не советует.

"Я перепробовала массу различных способов и диет, записывалась на множество марафонов, выкинула кучу денег, но результата не было до тех пор, пока не попала на марафон к одному из нутрициологов. Оказалось, все очень просто: правильное питание, физические нагрузки и нормальный сон. Правильное питание заключается в количестве съеденных калорий за день. Для физических нагрузок необязательно записываться в тренажерный зал, можно просто ходить в день по 10 тыс. шагов". Наталья Иванова

По ее словам, марафон длился три недели, на каждой неделе свое меню.

"Первое, что меня удивило, это большое количество различной молочной продукции: творога, йогурта, сыра, яиц. Завтрак, обед и ужин каждый день были разными, но их можно было менять местами, например, в понедельник приготовить блюда, запланированные на среду, и даже блюда с обеда съесть на ужин. Рацион на весь день был рассчитан примерно до 1500 калорий. Я взялась за себя и решила четко следовать рекомендациям. Даже купила весы, чтобы готовить все по рецептам. Приготовление не занимало много времени, и даже детям понравились многие блюда". Наталья Иванова

По словам женщины, ей удалось похудеть за три месяца на 27 килограмм.

Сколько же стоит похудеть?

Корреспондент Zakon.kz. посчитал все продукты, которые покупала Наталья Иванова, и вывел среднюю цену похудения на месяц с учетом оплаты самого марафона в 19 тыс. тенге, пакета сахарозаменителя весом в 500 г за 2700 тенге и набора продуктов по сегодняшней цене в супермаркете.

Чуть больше 11 000 тенге потребовалась на покупку куриного мяса. Вторым в этом списке идет творог – 3720 тенге, затем яйцо – 1530 тенге, сыр – 1354 тенге. В целом, в рационе на месяц нет каких-то дорогих продуктов, много молочных и кисломолочных товаров, овощи, фрукты и даже шоколад.

На месяц потребуется три кило куриного филе в среднем по цене 2240 тенге за килограмм, на каждую неделю – по полкило творога по цене 930 тенге. В итоге только на покупку 26 наименований продуктов потребуется 30 831 тенге. Если к ним добавить стоимость марафона и сахарозаменителя, то выйдет 52 531 тенге.

И никакие финансовые затраты не предусмотрены за физические нагрузки – как ежедневные вечерние прогулки или способ добираться до работы пешком.





"А если вчера было застолье и вы не удержались от торта или жирного мяса, то на следующий день можно снизить калорийность меню за счет продуктов, которые дают сытость, но имеют в итоге 0 калорий. Среди них капуста, огурцы, кабачок и многие другие, их список можно найти в интернете. Или вместо 10 тыс. пройти 20 тыс. шагов. И не стоит ограничивать себя в количестве жидкости, будь то вода или чай, так как из-за нехватки воды организм будет запасать ее любыми способами, а, значит, появятся отеки, а на весах – лишние кило". Наталья Иванова

Совет от эксперта: кушай меньше, двигайся больше

Нутрициолог Галина Кузнецова отмечает, что сейчас многие казахстанцы ведут сидячий образ жизни на работе и дома, мало двигаются, даже в магазин по соседству ездят на машине или заказывают доставку продуктов из супермаркета. Еда стала высококалорийной, а активности все меньше.

"Все способы, ведущие к дефициту калорий, способствуют похудению. Важно не сколько раз в день вы ели, а сколько калорий за день получили через еду и сколько потратили. Диету нужно подстроить под себя: если вам удобно кушать плотно только утром и вечером, ешьте. Наш организм устроен так, что он работает круглые сутки, предстательная железа не останавливается. Диета может быть успешной, когда вы сможете придерживаться ее долго". Галина Кузнецова

Эксперт отмечает, что люди часто пытаются оправдать свое обжорство. А еда – это дешевый дофамин (гормон удовольствия). И чаще всего, когда человек испытывает какие-либо эмоции – хорошие или плохие, у него всегда возникает желание поесть. Потому здесь нужно сделать волевое усилие над собой, отказавшись от пагубной привычки жевать.

"Если своим питанием мы сначала закрываем норму организма в белке, а потом едим другую еду, то ее много и не поместится. А если вы торопились утром на работу и не поели, организм возьмет запас энергии из жировых клеток. И главное – потом не наесть их обратно". Галина Кузнецова

Эксперт называет три простых правила, которые стоит помнить тем, кто хочет похудеть:

Первое, белок – всему голова, он понижает чувство голода и дает долгую сытость, поэтому легче держаться подальше от манящих пицц. Белок нужно ввести на ежедневную основу в свой рацион.

Второе – это шаги: прогулки по улице идеально нивелируют чувство голода.

Третье – полноценный сон. Если человек не спит, то повышается уровень стресса, а там кортизол, и как следствие – голод. Спишь меньше 8 часов в сутки, тогда готовься покупать оверсайз.

По словам нутрициолога, в настоящее время в социальных сетях появилось много "гуру", ведущих различные марафоны по похудению и предлагающих чудо-порошки для похудения. Вопрос лишь в том, стоит ли выкидывать на ветер кучу денег, если решение проблемы гораздо проще.

"Перед началом диеты человека заставляют сдать анализы, и там ситуация бывает аховая. Но не стоит сразу бежать и покупать чудо-порошки. Стоит помнить, что улучшение маркеров здоровья наблюдается при снижении количества жировой ткани. Жир – это источник постоянного внутреннего воспаления и не бывает абсолютно здоровых тучных тел. Когда скинуты лишние килограммы, анализы всегда улучшаются, и это абсолютно физиологично: человек перестал отравлять свою гормоналку жиром, который является активным эндокринным органом, на фоне этого анализы улучшились, и это всегда происходит при похудении, а не после применения чудо–средств". Галина Кузнецова

Специалист отметила, что можно закрывать весь аминокислотный профиль порцией творога и получать в четыре раза больше профитов, чем покупая дорогущий коллаген.

Ведь в порции белка содержится 12 аминокислот, а в коллагене их всего три-четыре, и не факт, что они усвоятся без остальных собратьев. Если вы так любите коллаген, то в конце концов можно покупать желатин, это те же аминокислоты, только по адекватной цене. А в идеале закрывать белок можно курицей, творогом и рыбой.