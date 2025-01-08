Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков

Российская актриса и певица Анна Семенович станцевала в коньках на льду и получила положительные отклики, сообщает Zakon.kz.

Видео с изящными па на московском катке певица опубликовала в Instagram 7 января 2025 года.

"Мои дорогие, С Рождеством вас. Почаще улыбайтесь, говорите друг другу добрые слова и любите каждый день", – написала она.

Подписчики Семенович оценили танец и в целом ее внешний вид.

Аня здравствуйте вам обязательно надо на лед это ваша стихия,прям вы так зажигаете,глаз радуется не у всех есть такая искра и тепло на люду, вам надо какой то ледовый проект

Как вы мне нравитесь!!!! С Рождеством вас! Я увидела видео, где катались с партнером. Это изумительно!!! Великолепно!!! Красиво!!! Дай Бог Вам счастья!!!!

Анечка, как вы постройнели, а уж от счастья то как светитесь

Молодец круто

Аннушка вы так классно катаетесь!!!!! Красотка!!!! Мой любимый вид спорта!!!

Семенович лучшая!!! Яркая, зажигательная, позитивная

Анна Семенович до 20 лет профессионально занималась фигурным катанием. Ей пришлось бросить этот спорт из-за травмы колена.

Певица в последнее время привлекает много внимания общественности из-за своего нового романа – мужчина оказался женат, но уже разводится. Осенью пара слетала на Бали, и Семенович поделилась кадрами с возлюбленным.