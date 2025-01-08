Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков
Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская актриса и певица Анна Семенович станцевала в коньках на льду и получила положительные отклики, сообщает Zakon.kz.
Видео с изящными па на московском катке певица опубликовала в Instagram 7 января 2025 года.
"Мои дорогие, С Рождеством вас. Почаще улыбайтесь, говорите друг другу добрые слова и любите каждый день", – написала она.
Подписчики Семенович оценили танец и в целом ее внешний вид.
- Аня здравствуйте вам обязательно надо на лед это ваша стихия,прям вы так зажигаете,глаз радуется не у всех есть такая искра и тепло на люду, вам надо какой то ледовый проект
- Как вы мне нравитесь!!!! С Рождеством вас! Я увидела видео, где катались с партнером. Это изумительно!!! Великолепно!!! Красиво!!! Дай Бог Вам счастья!!!!
- Анечка, как вы постройнели, а уж от счастья то как светитесь
- Молодец круто
- Аннушка вы так классно катаетесь!!!!! Красотка!!!! Мой любимый вид спорта!!!
- Семенович лучшая!!! Яркая, зажигательная, позитивная
Анна Семенович до 20 лет профессионально занималась фигурным катанием. Ей пришлось бросить этот спорт из-за травмы колена.
Певица в последнее время привлекает много внимания общественности из-за своего нового романа – мужчина оказался женат, но уже разводится. Осенью пара слетала на Бали, и Семенович поделилась кадрами с возлюбленным.
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