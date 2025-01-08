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Культура и шоу-бизнес

Анна Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков

Семенович зажгла на льду и восхитила подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 12:05 Фото: Instagram/ann_semenovich
Российская актриса и певица Анна Семенович станцевала в коньках на льду и получила положительные отклики, сообщает Zakon.kz.

Видео с изящными па на московском катке певица опубликовала в Instagram 7 января 2025 года.

"Мои дорогие, С Рождеством вас. Почаще улыбайтесь, говорите друг другу добрые слова и любите каждый день", – написала она.

Подписчики Семенович оценили танец и в целом ее внешний вид.

  • Аня здравствуйте вам обязательно надо на лед это ваша стихия,прям вы так зажигаете,глаз радуется не у всех есть такая искра и тепло на люду, вам надо какой то ледовый проект
  • Как вы мне нравитесь!!!! С Рождеством вас! Я увидела видео, где катались с партнером. Это изумительно!!! Великолепно!!! Красиво!!! Дай Бог Вам счастья!!!!
  • Анечка, как вы постройнели, а уж от счастья то как светитесь
  • Молодец круто
  • Аннушка вы так классно катаетесь!!!!! Красотка!!!! Мой любимый вид спорта!!!
  • Семенович лучшая!!! Яркая, зажигательная, позитивная

Анна Семенович до 20 лет профессионально занималась фигурным катанием. Ей пришлось бросить этот спорт из-за травмы колена.

Певица в последнее время привлекает много внимания общественности из-за своего нового романа – мужчина оказался женат, но уже разводится. Осенью пара слетала на Бали, и Семенович поделилась кадрами с возлюбленным.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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