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Страшные кадры: приграничный с Казахстаном город в России затопило

Курган, Россия, город затопило, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 09:31 Фото: администрация Кургана
В соседней с Казахстаном Курганской области РФ бушуют паводки. Город Курган уходит под воду, сообщает Zakon.kz.

Страшными кадрами подтоплений в Кургане, снятыми вечером 16 апреля, поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. А это значит, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий, которые непрерывно перечисляются уже полторы недели. Сейчас уже не время ставить на спор или острословить по поводу того, какой будет уровень. Нужно просто помогать нам спасать и эвакуировать вас, выбираясь из подтопляемых мест заранее", – написал он в своих соцсетях.

Он добавил, что вода растет и испытывать судьбу, высиживая на крыше, неразумно. По сути, мы тратим время и огромные ресурсы, борясь сами с собой, преодолевая сопротивление и неверие друг друга. А нам нужно бороться друг за друга. За город. За нормальную жизнь.

Между тем буквально за два часа утра 17 апреля, по сообщению властей региона, уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 15 см, преодолев отметку "опасное явление". На 17 апреля на 8:00 уровень составляет 865 см. В центре Кургана каждые два часа включают сирены эвакуации.

Накануне, 16 апреля, в соседней с Казахстаном Тюменской области экстренно эвакуировали жителей Ишима. 

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