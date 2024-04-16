Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима

Жителей Ишима в Тюменской области призвали немедленно покинуть свои дома: вода поднялась до критической отметки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее SMS разослало правительство Тюменской области.

"Жителям Ишима пришли SMS-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды", – говорится в публикации Telegram-канала правительства региона.

Также в сообщении сказано, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов.

Кроме того, в правительстве региона уточнили, что уровень воды в реке Ишим у села Ильинка также оказался выше показателя, при достижении которого наступают опасные явления. Он достиг отметки 808 см.

"Подъем продолжается. Ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами", – заявили власти региона.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России, в Тюменской области подъем уровня воды в реке Ишим создает угрозу подтопления для Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима. Сотрудники МЧС России укрепляют дамбы в селе Казанское, устанавливают 4-километровую водоналивную дамбу в Абатском районе.

О паводках 15 апреля 2024 года предупреждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что специалисты МЧС ждут прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели. Песков также заверил, что власти принимают все возможные меры.

