Наводнение в России: уровень воды в реке Тобол достиг 10 метров

Пресс-служба МЧС РФ заявила о том, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 10 м, сообщает Zakon.kz.

Спасатели проводят берегоукрепительные работы.

"В Кургане спасатели МЧС России проводят берегоукрепительные работы. Уровень воды растет и уже достигает отметки 10 м. В микрорайоне Вороновка на участке дамбы проявляются протечки и отслоения", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что к работам привлечены более 100 сотрудников МЧС. Они отсыпают и укрепляют участок дамбы, оповещают и информируют население, а также занимаются эвакуацией граждан и домашних питомцев.





Ранее сообщалось, что в соседней с Казахстаном Курганской области РФ бушуют паводки. Город Курган уходит под воду.