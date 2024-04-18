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Наводнение в России: уровень воды в реке Тобол достиг 10 метров

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 23:55 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РФ заявила о том, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана достиг отметки 10 м, сообщает Zakon.kz.

Спасатели проводят берегоукрепительные работы.

"В Кургане спасатели МЧС России проводят берегоукрепительные работы. Уровень воды растет и уже достигает отметки 10 м. В микрорайоне Вороновка на участке дамбы проявляются протечки и отслоения", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что к работам привлечены более 100 сотрудников МЧС. Они отсыпают и укрепляют участок дамбы, оповещают и информируют население, а также занимаются эвакуацией граждан и домашних питомцев.


Ранее сообщалось, что в соседней с Казахстаном Курганской области РФ бушуют паводки. Город Курган уходит под воду. 

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