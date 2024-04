Рабочий пострадал во время сильного взрыва на заводе биотоплива во Франции

Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолетом.

Согласно информации телеканала BFMTV,вызрыв произошел на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Как уточняется, пожар потушили, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет.

🇫🇷Explosion and fire at a factory with hazardous production in Sete, France.#France #Sete pic.twitter.com/iysgzbxnja