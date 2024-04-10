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Рабочий пострадал во время сильного взрыва на заводе биотоплива во Франции

пожар на заводе, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 23:16 Фото: скриншот видео
Человек пострадал во время сильного взрыва и пожара на заводе, производящем биотопливо, в городе Сет на юге Франции, сообщает Zakon.kz.

Пострадавший является сотрудником завода и находится в критическом состоянии. Он был эвакуирован вертолетом.

Согласно информации телеканала BFMTV,вызрыв произошел на предприятии Saipol, которое подпадает под действие европейской директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Как уточняется, пожар потушили, рисков для населения, проживающего поблизости, инцидент не представляет.

Ранее, в январе, сообщалось, что не менее девяти человек пострадали в результате пожара и взрыва на заводе в российском городе Шахты.

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