Взрыв и пожар произошли на заводе боеприпасов под Римом

В городе Коллеферро, расположенном к югу от Рима, произошел пожар и взрыв на крупном предприятии по производству боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ANSA, инцидент произошел на бывшем заводе Simmel Difesa, который сейчас принадлежит KNDS Ammo Italy. Компания выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет.

По предварительным данным, взрыв произошел в цехе прессования пороха.

На месте работают несколько пожарных расчетов, однако пока они не смогли приступить к тушению.

❗️Potente esplosione pochi minuti fa nell’area dello stabilimento Avio di Colleferro (RM).



Il boato avvertito anche nei comuni limitrofi. Attivato piano maxi-emergenze. Video di Giovanna Ambrosino. pic.twitter.com/i5h8BX6GB4 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 13, 2026

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Астане, в результате чего пострадали люди.