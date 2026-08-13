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Мир

Взрыв и пожар произошли на заводе боеприпасов под Римом

Взрыв и пожар произошли на заводе боеприпасов под Римом, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 20:21 Фото: magnific.com
В городе Коллеферро, расположенном к югу от Рима, произошел пожар и взрыв на крупном предприятии по производству боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ANSA, инцидент произошел на бывшем заводе Simmel Difesa, который сейчас принадлежит KNDS Ammo Italy. Компания выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет.

По предварительным данным, взрыв произошел в цехе прессования пороха.

На месте работают несколько пожарных расчетов, однако пока они не смогли приступить к тушению.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Астане, в результате чего пострадали люди.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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