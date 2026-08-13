Взрыв и пожар произошли на заводе боеприпасов под Римом
Фото: magnific.com
В городе Коллеферро, расположенном к югу от Рима, произошел пожар и взрыв на крупном предприятии по производству боеприпасов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ANSA, инцидент произошел на бывшем заводе Simmel Difesa, который сейчас принадлежит KNDS Ammo Italy. Компания выпускает боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских сил, а также твердое топливо для аэрокосмических ракет.
По предварительным данным, взрыв произошел в цехе прессования пороха.
На месте работают несколько пожарных расчетов, однако пока они не смогли приступить к тушению.
❗️Potente esplosione pochi minuti fa nell’area dello stabilimento Avio di Colleferro (RM).— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 13, 2026
Il boato avvertito anche nei comuni limitrofi. Attivato piano maxi-emergenze. Video di Giovanna Ambrosino. pic.twitter.com/i5h8BX6GB4
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Астане, в результате чего пострадали люди.
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