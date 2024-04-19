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Атака на Иран: что известно к этому часу

Атака на Иран, Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:57 Фото: goodfon.ru
В ночь на 19 апреля в Иране прозвучали взрывы. Сообщалось о том, что сработали системы противовоздушной обороны. Что пишут СМИ об этой атаке – в обзоре Zakon.kz.
  • Изначально сообщалось, что взрыв прозвучал в иранском городе Гахджаворстан, расположенном недалеко от аэропорта Исфахана. Официальный представитель США сообщил CNN, что Израиль нанес удар, цель не была ядерной.
  • Позже государственные новости IRNA сообщили, что системы ПВО Ирана были активированы в нескольких провинциях страны.
  • Иранские полуофициальные новости FARS сообщили, что вблизи военной базы, где расположены истребители, в провинции Исфахан прозвучало три взрыва. Позже иранское государственное издание Tasnim сообщило, что ядерные объекты в Исфахане в безопасности.
  • За несколько часов до удара министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил CNN, что если Израиль предпримет какие-либо военные действия против Ирана, его ответ будет "немедленным и на максимальном уровне".
  • Израильские военные заявили CNN, что у них "на данный момент нет комментариев" по поводу взрывов в Иране.
  • Телеканал NBC со ссылкой на израильских военных сообщил, что власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает.
  • Представитель Тегерана заявил, что иранская ПВО сбила три беспилотника, и "пока нет сообщений о ракетной атаке". Государственные СМИ пишут, что после взрывов вблизи центрального города Исфахан не было зарегистрировано никаких крупномасштабных ударов или взрывов.
  • Через несколько часов после взрывов Иран отменил приостановку полетов на территории, введенную после сообщений о взрывах.

18 апреля стало известно, что США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль.

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