Атака на Иран: что известно к этому часу

Фото: goodfon.ru

В ночь на 19 апреля в Иране прозвучали взрывы. Сообщалось о том, что сработали системы противовоздушной обороны. Что пишут СМИ об этой атаке – в обзоре Zakon.kz.

Изначально сообщалось, что взрыв прозвучал в иранском городе Гахджаворстан, расположенном недалеко от аэропорта Исфахана. Официальный представитель США сообщил CNN, что Израиль нанес удар, цель не была ядерной.

Позже государственные новости IRNA сообщили, что системы ПВО Ирана были активированы в нескольких провинциях страны.

Иранские полуофициальные новости FARS сообщили, что вблизи военной базы, где расположены истребители, в провинции Исфахан прозвучало три взрыва. Позже иранское государственное издание Tasnim сообщило, что ядерные объекты в Исфахане в безопасности.

За несколько часов до удара министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил CNN, что если Израиль предпримет какие-либо военные действия против Ирана, его ответ будет "немедленным и на максимальном уровне".

Израильские военные заявили CNN, что у них "на данный момент нет комментариев" по поводу взрывов в Иране.

Телеканал NBC со ссылкой на израильских военных сообщил, что власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает.

Представитель Тегерана заявил, что иранская ПВО сбила три беспилотника, и "пока нет сообщений о ракетной атаке". Государственные СМИ пишут, что после взрывов вблизи центрального города Исфахан не было зарегистрировано никаких крупномасштабных ударов или взрывов.

Через несколько часов после взрывов Иран отменил приостановку полетов на территории, введенную после сообщений о взрывах. 18 апреля стало известно, что США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль. Все новости по ситуации на Ближнем Востоке можно почитать здесь. Читайте также США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль В нескольких провинциях Ирана сработала ПВО ХАМАС осудил политику США

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