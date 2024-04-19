Атака на Иран: что известно к этому часу
Фото: goodfon.ru
В ночь на 19 апреля в Иране прозвучали взрывы. Сообщалось о том, что сработали системы противовоздушной обороны. Что пишут СМИ об этой атаке – в обзоре Zakon.kz.
- Изначально сообщалось, что взрыв прозвучал в иранском городе Гахджаворстан, расположенном недалеко от аэропорта Исфахана. Официальный представитель США сообщил CNN, что Израиль нанес удар, цель не была ядерной.
- Позже государственные новости IRNA сообщили, что системы ПВО Ирана были активированы в нескольких провинциях страны.
- Иранские полуофициальные новости FARS сообщили, что вблизи военной базы, где расположены истребители, в провинции Исфахан прозвучало три взрыва. Позже иранское государственное издание Tasnim сообщило, что ядерные объекты в Исфахане в безопасности.
- За несколько часов до удара министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил CNN, что если Израиль предпримет какие-либо военные действия против Ирана, его ответ будет "немедленным и на максимальном уровне".
- Израильские военные заявили CNN, что у них "на данный момент нет комментариев" по поводу взрывов в Иране.
- Телеканал NBC со ссылкой на израильских военных сообщил, что власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает.
- Представитель Тегерана заявил, что иранская ПВО сбила три беспилотника, и "пока нет сообщений о ракетной атаке". Государственные СМИ пишут, что после взрывов вблизи центрального города Исфахан не было зарегистрировано никаких крупномасштабных ударов или взрывов.
- Через несколько часов после взрывов Иран отменил приостановку полетов на территории, введенную после сообщений о взрывах.
18 апреля стало известно, что США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль.
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