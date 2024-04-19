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США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль

США и Британия ввели новые санкции против Ирана за нападение на Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:48 Фото: pix4free
Власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден, сообщает Zakon.kz.

Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Байдена, меры направлены против физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и Министерством обороны Ирана и других, которые "способствовали этому наглому нападению".

Также президент добавил, что за время его пребывания по посту президента США были введены санкции против 600 физических и юридических лиц, "включая Иран и его посредников – "Хамас", "Хезболлу", "Хутис" и "Катаиб Хезболлу".

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В заключении Байден уточнил, что о собственных ограничениях против Ирана вскоре объявят союзники США по G7.

Кроме того, 18 апреля Великобритания ввела санкции против семи физических и шести юридических лиц, "которые позволили Ирану осуществлять дестабилизирующую региональную деятельность, включая его прямое нападение на Израиль". В частности, под ограничения попали Военно-морские силы КСИР и Генштаб Вооруженных сил Ирана.

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.

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