Женщину посадили в тюрьму за преследование популярного певца

Женщину, преследовавшую певца Гарри Стайлза, посадили в тюрьму и запретили видеть его выступление, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, Майра Карвальо преследовала певца, отправив ему 8000 открыток менее чем за месяц.

По словам прокуроров, из 8000 отправленных открыток некоторые были свадебными, а два письма были доставлены лично на адрес Стайлза.



Она была приговорена к 14 неделям тюремного заключения после того, как во вторник признала себя виновной по обвинению в преследовании, повлекшем за собой серьезную тревогу или беспокойство, сообщил представитель суда.

На Карвалью также наложили 10-летний запретительный судебный приказ, по которому ей запрещено посещать любые мероприятия, на которых выступал Стайлз. Также ей приказано не связываться с певцом, прямо или косвенно.

Судебное постановление, помимо этого, запрещает ей въезжать в район северо-запада Лондона, который был описан в суде, штраф в пользу потерпевшего составил 134 фунтов стерлингов (74 тыс. тенге).

Карвалью – гражданка Бразилии, которая находится в Великобритании с декабря.

Сыновья участников легендарных The Beatles Джеймс Маккартни и Шон Оно Леннон выпустили совместную песню "Primrose Hill".

