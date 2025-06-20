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Мир

За аборты на поздних сроках отменят преследование женщин в Великобритании

Женщин больше не будут преследовать за поздние аборты в Великобритании , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 07:00 Фото: pixabay
В Великобритании отныне не будут преследовать женщин за поздние аборты, сообщает Zakon.kz.

На фоне растущей обеспокоенности уголовным преследованием женщин 18 июня британские парламентарии проголосовали за декриминализацию абортов, пишет Associated Press. Поправка была принята большинством голосов: 379 депутатов проголосовали за, 137 – против.

"Эта поправка исключает женщин из сферы уголовного преследования. Они уязвимы и нуждаются в нашей поддержке. Это не правосудие – это жестокость, и ей пора положить конец", – заявила депутат Тонии Антониадзи.

Сейчас в Англии, Шотландии и Уэльсе аборты легальны до 24-й недели беременности, а в исключительных случаях – и позже. Например, если есть угроза жизни матери. Однако женщины, самостоятельно прерывавшие беременность после 24 недель, до сих пор рисковали попасть под уголовное преследование.

Недавно шведские ученые пришли к выводу, что карьерный успех у женщин чаще приводит к разводу, чем у мужчин.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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