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Мы уже идем за дочкой: Рудковская и Плющенко планируют третьего ребенка

Рудковская и Плющенко решили завести дочь, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:19 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская заявили, что хотят завести дочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом они рассказали в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ.

"Мы уже идем за дочкой. Может, девочек отдадим в хоккей, а может быть, будут заниматься гольфом или теннисом. Надо посмотреть по ребенку", – сказал Плющенко.

Между тем старший сын пары Саша отметил, что ему никого не надо, и попросил родителей подождать.

Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.

Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко защитил второй спортивный разряд.

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