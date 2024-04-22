Мы уже идем за дочкой: Рудковская и Плющенко планируют третьего ребенка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская заявили, что хотят завести дочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом они рассказали в эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ.

"Мы уже идем за дочкой. Может, девочек отдадим в хоккей, а может быть, будут заниматься гольфом или теннисом. Надо посмотреть по ребенку", – сказал Плющенко.

Между тем старший сын пары Саша отметил, что ему никого не надо, и попросил родителей подождать.

Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением.

Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко защитил второй спортивный разряд.