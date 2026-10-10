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Спорт

Яна Рудковская рассказала, как за Плющенко-младшего заступаются мировые звезды

Рудковская и Плющенко, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 04:28 Фото: Instagram/gnomgnomych
Российская продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, высказалась об успехах сына-фигуриста Александра Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, Плющенко-младший выступил на пятом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Батуми и получил очередную порцию хейта в свою сторону.

"Саша готовится сейчас к третьему международному турниру. Он вошел в рейтинг международный на 109-е место. Мы даже об этом не знали, нам об этом сказали ISU. Саша – единственный мальчик, который на Гран-при в Батуми откатал обе программы чисто: и короткую, и произвольную. И один новостной канал пошутил, что Александр Плющенко за 10-е место радовался больше, чем Илья Малинин за первое, выиграв чемпионат мира. Да, потому что для него это первый шаг вперед. Его цитируют, за него заступаются все мировые звезды, типа: "Че вы, отстаньте от пацана, ему 13 лет", – высказала Яна Рудковская.

Она также процитировала выражение своего друга Филиппа Киркорова: "Встретимся у кассы". По ее словам, это произойдет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, а тогда, когда это будет топ, когда ее сын подойдет к этому топу.

"Сегодня и завтра это еще маленький совсем мальчик, у которого есть цели, который все, что мог, все сделал. Он взял и вышел. Почитайте, посмотрите, все иностранные комментаторы, канадцы, как его представляют, как им восхищаются. Голландцы, американцы, японцы, китайцы – все про него говорят: "Вау, маленький Плющенко скоро всем даст жару"", – возмущается мама юного фигуриста.

Она добавила, что ее сына часто хейтят за то, что он "поменял страну". Яна пояснила, что ее сын поменял спортивное гражданство и является гражданином двух стран.

"У него есть спортивное гражданство Азербайджана, и он выступает за российский клуб "Ангелы Плющенко". У него две нашивки. У него "Ангелы Плющенко" также на всех соревнованиях. Ничего плохого он не сделал. У спорта очень короткий век. Поэтому он идет своей дорогой. Давайте будем поддерживать просто пацана 13-летнего и не будем привязываться ни к стране, ни к его папе, маме и так далее. Пацан, поверьте мне, в порядке. Пацан, поверьте мне, справится", – сказала Рудковская.

Ранее стало известно, что Софья Самоделкина завоевала "бронзу" на Мемориале Дениса Тена.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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