Ники Минаж агрессивно отреагировала на выпад зрителя во время концерта

В американскую рэпершу Ники Минаж во время концерта зрители бросили какой-то предмет, который она в ответ швырнула обратно в толпу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ со ссылкой на очевидцев, во время исполнения песни "Starships" на концерте в Детройте в Минаж полетел розовый предмет, который та сначала отбросила, а после подняла и с силой запустила назад в толпу.

Уточняется, что после она продолжала вглядываться в зрителей, разыскивая обидчика, утверждают очевидцы.

Отметим, что летом в 2021 году на Ники Минаж и ее мужа подали в суд за шантаж и преследование.