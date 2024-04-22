Ники Минаж агрессивно отреагировала на выпад зрителя во время концерта
Фото: Instagram/nickiminaj
В американскую рэпершу Ники Минаж во время концерта зрители бросили какой-то предмет, который она в ответ швырнула обратно в толпу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет TMZ со ссылкой на очевидцев, во время исполнения песни "Starships" на концерте в Детройте в Минаж полетел розовый предмет, который та сначала отбросила, а после подняла и с силой запустила назад в толпу.
Уточняется, что после она продолжала вглядываться в зрителей, разыскивая обидчика, утверждают очевидцы.
Отметим, что летом в 2021 году на Ники Минаж и ее мужа подали в суд за шантаж и преследование.
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