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Полицейские Талдыкоргана во время концерта предупредили горожан о мошенниках

концерт, Талдыкорган, полицейские Фото: Polisia.kz.
Полицейские Талдыкоргана во время ретро-концерта, прямо со сцены, рассказали зрителям о том, как защитить себя от мошенников, сообщает Zakon.kz.

В полиции города Талдыкорган отметили, что при расследовании подобных преступлений правоохранители сталкиваются с такими проблемами, как переводы денежных средств за пределы Казахстана. Злоумышленники используют одноразовые абонентские номера и телефоны, что в итоге требует серьезных усилий по раскрытию преступлений этой категории.

"Практика показывает, что жертвой мошенников может оказаться каждый. Более всего риску подвержены пожилые люди. И с учетом того, что организованная в стиле ретро концертная программа ориентирована на возрастную категорию зрителей, мы постарались это использовать и выступили с соответствующим предупредительным обращением", – рассказал начальник МПС УП Талдыкоргана Женис Маликбазаров.


Ранее сообщалось, что в Актобе телефонные мошенники выманили у ребенка деньги, сообщив, что ее мама якобы совершила ДТП.

По данным полиции, ребенку позвонила женщина и начала рассказывать вымышленную историю о том, что ее мама сбила человека на дороге и теперь ей нужны деньги. 

Для убедительности мошенница передала телефон "маме", которая рассказала, где хранятся деньги.

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