В КНДР испытали баллистическую ракету нового типа
Как отметили в ЦТАК, ракета нового типа является тактической баллистической ракетой, предназначенной для сверхкрупной боеголовки весом 4,5 тонн.
Испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания.
"Главное управление ракетостроения сообщило, что в июле будет производить испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты "Хвасонпхо-11да-4,5" для подтверждения ее полетных особенностей на расстоянии до 250-километровой средней дальности, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - говорится в сообщении агентства.
30 июня в "Ренхап" заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.