В КНДР испытали баллистическую ракету нового типа

В Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) сообщили об испытательном запуске новой тактической баллистической ракеты "Хвасонпхо-11да-4,5", передает Zakon.kz.

Как отметили в ЦТАК, ракета нового типа является тактической баллистической ракетой, предназначенной для сверхкрупной боеголовки весом 4,5 тонн.

Испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания.

"Главное управление ракетостроения сообщило, что в июле будет производить испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты "Хвасонпхо-11да-4,5" для подтверждения ее полетных особенностей на расстоянии до 250-километровой средней дальности, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки", - говорится в сообщении агентства.

30 июня в "Ренхап" заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.