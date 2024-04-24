В Америке протестующие требуют прекратить вооружение Израиля

Улицу Бруклина возле дома американского сенатора-демократа Чака Шумера перекрыли протестующие пропалестинские активисты, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", митингующие скандировали "Хватит финансировать геноцид". На футболках многих из активистов написано "Еврейские голоса за мир".





Начались аресты активистов. А в это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля.

"Утром были выявлены четыре пуска, произведенных из района Бейт-Лахии в направлении города Сдерот. Также был зафиксирован еще один пуск из города Газа в направлении кибуца Зиким. Все пуски, которые пересекли израильскую территорию, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по районам, откуда были зафиксированы пуски, а также по ряду других целей", – говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Конфликт начался 7 октября 2023 года когда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

ЦАХАЛ в ответ начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.

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