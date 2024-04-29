Протесты вспыхнули на праздничном мероприятии Белого дома

27 апреля пропалестинские активисты провели акцию протеста во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

У отеля Washington Hilton, где проходит ежегодная встреча, демонстранты с транспарантами протестовали против гибели журналистов в Газе. Сотни протестующих призывали журналистов бойкотировать мероприятие. Известно, что на ужин собралось около 2,5 тыс. политиков, чиновников, бизнесменов и журналистов.

Участники движения CODEPINK прошли маршем к месту проведения мероприятия из близлежащего парка.

"Средства массовой информации Соединенных Штатов воспроизводят антипалестинские нарративы и игнорируют военные преступления Израиля", – говорится на страницах движения в соцсетях.

На следующий день об ужине корреспондентов Белого дома негативно отозвался экс-президент Дональд Трамп. Гневный комментарий он оставил в своей сети Truth Social.

"Ужин корреспондентов Белого дома был действительно плохим… Кривой Джо был настоящей катастрофой! Хуже этого нет!" Дональд Трамп

Сама же ассоциация корреспондентов Белого дома была основана в 1914 году. С 1921 года почти каждый год устраивает ужин, чтобы отметить заслуги корреспондентов, освещающих деятельность президентов и собрать деньги на стипендии.

На днях стало известно, что Байден и Трамп готовы к дебатам.