Катя Лель ответила тем, кто высмеял ее веру в НЛО: Они еще прибегут ко мне

Российская певица Катя Лель рассказала, что спокойно относится к людям, высмеивающим ее веру в НЛО и пришельцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, артистка считает, что сознание таких людей пока не готово к этой информации. По ее словам, не верящие в инопланетян могут смеяться и говорить что угодно. Певица назвала это их выбором.

Лель также отметила, что для понимания надо находиться "на одних вибрационных частотах".

"Другой вопрос, когда это придет и люди материально это увидят. Они прибегут ко мне и скажут: "Помоги, пожалуйста!". Вот и все", – заявила исполнительница.

Ранее певица Катя Лель заявила, что обнаруженные в Мексике неизвестные существа являются инопланетянами, которые украли ее зубы 32 года назад. Она отметила, что найденные мексиканским уфологом пришельцы напоминают существ, с которыми она контактировала в возрасте 16 лет.

