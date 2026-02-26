#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Культура и шоу-бизнес

Катя Лель поддержала Трампа в вопросе об НЛО

певица Катя Лель поддержала Трампа в вопросе НЛО, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 19:42 Фото: Instagram/katyalelofficial
Артистка России Катя Лель высказалась о решении президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с НЛО, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию певица опубликовала в Instagram. Исполнительница хита "Муси-пуси" разместила новость о том, что американский лидер намерен раскрыть правду об инопланетянах. По словам артистки, тема внеземных цивилизаций давно перестала быть фантастикой.

"И факты есть, и все доказательства. Это уже не мистика, в наша реальность, как бы вам всем этого не хотелось. Вся истина уже на поверхности. Осознанности и добра всем нам, дорогие друзья!" – написала Катя Лель.

Певица не впервые высказывается о существовании инопланетян, однако теперь, по ее мнению, мир стоит на пороге официальных признаний.

Ранее мы сообщали, что Айкын Толепберген удивил фанатов видео с детьми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Катя Лель ответила тем, кто высмеял ее веру в НЛО: Они еще прибегут ко мне
20:19, 24 апреля 2024
Катя Лель ответила тем, кто высмеял ее веру в НЛО: Они еще прибегут ко мне
Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы и предоставила доказательства
19:21, 23 октября 2025
Катя Лель заявила, что видела НЛО в центре Москвы и предоставила доказательства
Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне
18:49, 14 мая 2025
Катя Лель рассказала, какой дар ей помогли раскрыть инопланетяне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: