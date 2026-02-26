Катя Лель поддержала Трампа в вопросе об НЛО

Артистка России Катя Лель высказалась о решении президента США Дональда Трампа рассекретить документы, связанные с НЛО, сообщает Zakon.kz.

Свою позицию певица опубликовала в Instagram. Исполнительница хита "Муси-пуси" разместила новость о том, что американский лидер намерен раскрыть правду об инопланетянах. По словам артистки, тема внеземных цивилизаций давно перестала быть фантастикой.

"И факты есть, и все доказательства. Это уже не мистика, в наша реальность, как бы вам всем этого не хотелось. Вся истина уже на поверхности. Осознанности и добра всем нам, дорогие друзья!" – написала Катя Лель.

Певица не впервые высказывается о существовании инопланетян, однако теперь, по ее мнению, мир стоит на пороге официальных признаний.

