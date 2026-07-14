Токаев поздравил Макрона с главным праздником Франции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Токаев отметил, что этот знаменательный день символизирует единство французского народа и его приверженность принципам свободы и равенства.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Францией.

Далее Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества между двумя странами и личный вклад Эмманюэля Макрона в расширение казахско-французских связей.

Президент пожелал лидеру Франции успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу страны – процветания и благополучия.

День взятия Бастилии – это главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. Он установлен в честь штурма крепости-тюрьмы Бастилии в 1789 году восставшими парижанами, что стало отправной точкой Великий французской революции.

13 июля 2026 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.