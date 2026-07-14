#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Политика

Токаев поздравил Макрона с главным праздником Франции

Токаев, Макрон, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:36 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Токаев отметил, что этот знаменательный день символизирует единство французского народа и его приверженность принципам свободы и равенства.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Францией.

Далее Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества между двумя странами и личный вклад Эмманюэля Макрона в расширение казахско-французских связей.

Президент пожелал лидеру Франции успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу страны – процветания и благополучия.

День взятия Бастилии – это главный национальный праздник Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. Он установлен в честь штурма крепости-тюрьмы Бастилии в 1789 году восставшими парижанами, что стало отправной точкой Великий французской революции.

13 июля 2026 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху, чтобы лично выразить слова соболезнования эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани и членам правящей семьи в связи с кончиной эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев поздравил президента Сингапура
09:02, 09 августа 2023
Токаев поздравил президента Сингапура
Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана
12:55, 11 марта 2024
Токаев поздравил вновь избранного президента Пакистана
Токаев, Индонезия
11:35, 17 августа 2024
Токаев поздравил президента Индонезии с Днем Независимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Линда Носкова
15:39, Сегодня
"Я собирал металлолом": отец Носковой рассказал о трудном детстве чемпионки Уимблдона
&quot;Ты вдохновил миллионы&quot;: Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
15:23, Сегодня
"Ты вдохновил миллионы": Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
Паоло Коста
15:06, Сегодня
Топовый нокаутёр Коста отказался от боя с Анкалаевым
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
14:52, Сегодня
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: