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Сотни тысяч студентов и преподавателей вышли протестовать в Буэнос-Айресе

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 06:43 Фото: pixabay
24 апреля сотни тысяч студентов и преподавателей вышли на акцию протеста в столице Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Аргентинские студенты и сотрудники вузов недовольны политикой главы государства Хавьера Милея. Они выступают против сокращения расходов на образование. Основная масса протестующих собралась на площади перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе.

В попытке сократить бюджетные расходы он собирается значительно урезать финансирование университетов. По данным университета Буэнос-Айреса, в результате реформы преподаватели могут потерять до 35% зарплаты.

В начале апреля в аргентинском городе Ла-Плата 55-летняя женщина пришла в мясную лавку и попросила забить ее собаку – золотистого ретривера.

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