Мир

Более 100 тысяч человек вышли протестовать на улицы Лондона

протесты в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 09:30 Фото: скриншот видео
13 сентября 2025 года в Лондоне прошел крупный марш против незаконной иммиграции и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По данным полиции, на акцию вышли свыше 110 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Марш, заявленный как "фестиваль свободы слова", завершился столкновениями с полицией. Стражи порядка сообщили о 25 задержанных и 26 пострадавших полицейских, четверо из них получили тяжелые травмы. По словам помощника комиссара полиции Мэтта Твиста, силовики столкнулись с "совершенно неприемлемым уровнем насилия" — в полицию летели бутылки, петарды и другие предметы, пишет The Guardian.

Митинг был организован активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон.

Перед собравшимися выступили как сам Робинсон, так и приглашенные иностранные политики. Французский правый политик Эрик Земмур говорил о "великом вытеснении европейцев мигрантами", а Илон Маск по видеосвязи обрушился с критикой на британское правительство и даже призвал к роспуску парламента.

Участники марша скандировали лозунги "Чья улица? Наша улица" и "Англия", продавались книги Робинсона и плакаты с антимусульманскими и расистскими лозунгами. Многие протестующие называли свое присутствие "патриотическим визитом" и отрицали принадлежность к ультраправым, пишет британская газета.

Параллельно в центре Лондона прошел антифашистский марш с участием около 5 тысяч человек. Депутат Дайан Эбботт заявила, что сторонники Робинсона "являются одними из самых антиженских сил в обществе" и призвала к борьбе с фашизмом.

Полиция начала расследование и пообещала установить личности всех причастных к беспорядкам.

9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
