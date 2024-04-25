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Малярия и лихорадка денге распространяются в Европе с высокой скоростью

Болезни, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 02:30 Фото: pixabay
Переносимые комарами малярия и лихорадка денге из-за глобального потепления активно распространяются в Европе, сообщает Zakon.kz.

Об этом профессор Рэйчел Лоу рассказала изданию The Guardian. По ее словам в ближайшие несколько десятилетий вспышки инфекций будут происходить в незатронутых в настоящее время районах Северной Европы, Азии, Северной Америки и Австралии.

Данную проблему она планирует озвучить на глобальном конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Барселоне.

"Переносчики малярии и денге могут найти пристанище во многих регионах, при этом вспышки произойдут в районах, где люди, вероятно, иммунологически не устойчивы, а системы общественного здравоохранения не подготовлены".Рэйчел Лоу

Рэйчел Лоу подчеркнула, что раньше лихорадка денге была проблемой только для тропических и субтропических регионов. При минусовой температуре личинки комаров погибают. Но в последние годы ночи в Европе стали более теплыми, так что выживаемость насекомых увеличилась.

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