Перед Олимпиадой во Франции выявлено рекордное число случаев завоза лихорадки Денге

За три месяца до начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции обнаружили огромное количество случаев завоза лихорадки Денге, сообщает Zakon.kz.

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По информации Inside the Games, за последние несколько месяцев было зафиксировано 1679 случаев завоза лихорадки Денге на территорию Франции. Как утверждает руководитель управления по здравоохранению страны Грегори Эмери, год назад таких случаев было только 131.

По сведениям специалистов, лихорадка Денге завезена из Гваделупы и Мартиники (заморские департаменты Франции), где наблюдается эпидемия. Однако во французском министерстве здравоохранения отмечают, что готовы ко всем возможным угрозам инфекционных заболеваний во время Олимпийских игр.

Фото: Instagram/paris2024

Лихорадка Денге – вирусное заболевание, переносчиками которого являются комары Aedes. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме внутренними кровоизлияниями.

Тем временем до старта Олимпиады-2024 осталось 87 дней. На минувших выходных казахстанская олимпийская сборная положила в свою копилку две лицензии для поездки в Париж. Путевки заработали фехтовальщица Айгерим Сарыбай и представитель нашей команды по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.