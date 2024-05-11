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В Алматы завершились переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении

флаги Армении и Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 16:33 Фото: mfa.am
10-11 мая в Казахстане проходил диалог министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, сообщает Zakon.kz.

После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.

"Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия".

В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в двустороннем формате.

Главы МИД выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Двусторонние переговоры состоялись по предложению казахстанской стороны. Политолог Мади Раимов прокомментировал возможные результаты встречи.

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