В Алматы завершились переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении

10-11 мая в Казахстане проходил диалог министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, сообщает Zakon.kz.

После переговоров министерства обеих стран опубликовали аналогичные отчеты, в которых говорится, что министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении.

"Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия".

В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в двустороннем формате.

Главы МИД выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Двусторонние переговоры состоялись по предложению казахстанской стороны. Политолог Мади Раимов прокомментировал возможные результаты встречи.

