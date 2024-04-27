Дженнифер Энистон решила выпустить книгу об отношениях с Брэдом Питтом
Фото: Instagram/jenniferaniston
Американская актриса Дженнифер Энистон выпустит мемуары, в которых расскажет о браке с артистом Брэдом Питтом до его женитьбы на Анджелине Джоли, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации InTouch, звезда сериала "Друзья" планирует рассказать о причинах разрыва с Питтом, попытках забеременеть с помощью ЭКО, а также о своем отношении к усыновлению детей.
"Джен наконец-то готова все рассказать. Она поняла, что жизнь коротка, так почему бы не сделать это сейчас?" – отметил источник издания.
Отмечается, что на протяжении многих лет Энистон каждый день вела дневник, в котором делилась событиями своей жизни, личными переживаниями, а также секретами.
"Конечно, самый большой из секретов касается Брэда – и, соответственно, Анджелины Джоли. Джен знает, что люди хотят услышать все о ее романе с Брэдом и правду об их разводе, тем более, что Брэд и Анджелина уже расстались", – подчеркнул инсайдер.
Питт и Энистон поженились в 2000 году, а спустя пять лет подали на развод. Причиной разрыва пары стал роман актера с коллегой по съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли.
Ранее Энистон показала подписчикам видео из тренажерного зала и раскрыла секрет изящной фигуры.
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