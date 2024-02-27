55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет изящной фигуры

Звезда американского телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон показала подписчикам видео из тренажерного зала, сообщает Zakon.kz.

Ролик актриса опубликовала 26 февраля 2024 года на личной странице в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала упражнения, которые позволяют ей держать тело в форме и выступила с агитацией к здоровому образу жизни.

"Знаете эти дни, когда вы просто не хотите ничего делать? Вы просто должный пойти и сделать это", – обратилась Энистон к подписчикам.

Комментаторы посмеялись, отметив, что никогда не хотят ничего делать, но заставляют себя.

В 2023 году обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" поделилась с поклонниками видео с фотосессии. Тогда звезда решила предстать перед камерой сразу в нескольких соблазнительных образах, что пришлось по вкусу ее многомиллионной армии фанатов.

Уже неоднократно сообщалось, что актриса занимается спортом семь дней в неделю.