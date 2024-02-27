Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет изящной фигуры

55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры Фото: Instagram/jenniferaniston
Звезда американского телесериала "Друзья" Дженнифер Энистон показала подписчикам видео из тренажерного зала, сообщает Zakon.kz.

Ролик актриса опубликовала 26 февраля 2024 года на личной странице в Instagram.

Знаменитость продемонстрировала упражнения, которые позволяют ей держать тело в форме и выступила с агитацией к здоровому образу жизни.

"Знаете эти дни, когда вы просто не хотите ничего делать? Вы просто должный пойти и сделать это", – обратилась Энистон к подписчикам.

Комментаторы посмеялись, отметив, что никогда не хотят ничего делать, но заставляют себя.

В 2023 году обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы" поделилась с поклонниками видео с фотосессии. Тогда звезда решила предстать перед камерой сразу в нескольких соблазнительных образах, что пришлось по вкусу ее многомиллионной армии фанатов.

Уже неоднократно сообщалось, что актриса занимается спортом семь дней в неделю.

Читайте также

Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"
Вин Дизель огорчил поклонников "Форсажа"
Илья Варламов покорил Килиманджаро
Илья Варламов покорил Килиманджаро
Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым клипом
Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым клипом
Анастасия Московчук
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: