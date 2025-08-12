Дженнифер Энистон вспомнила о любовном треугольнике с Питтом и Джоли

Прошло 20 лет с момента громкого разрыва американских актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но актриса до сих пор помнит время, когда ее личная жизнь стала главной темой таблоидов, сообщает Zakon.kz.

По данным New YorkPost, звезда "Друзей" упомянула период, который в СМИ называли "любовным треугольником" с участием ее бывшего и Анджелины Джоли.

"Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что все это произошло, но это случилось. И конечно, я восприняла это очень лично", – вспоминает Энистон.

Актриса призналась, что тогда говорила себе: "Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка".

Брэд и Дженнифер начали встречаться в 1998 году и поженились в июле 2000-го. Вскоре после расставания с Энистон в 2005-м Питт объявил о своих отношениях с Джоли на страницах W Magazine в фотосессии под названием "Семейное счастье". Сейчас актеры тепло вспоминают свой роман и всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева отметила 7-летие дочери в Болгарии без мужа.