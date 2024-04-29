Турецкие авиалинии установили рекорд в 2023 году

В 2023 году турецкие авиалинии (THY) установили новый рекорд, перевезя 83,4 млн пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря увеличению внутренней и международной пропускной способности на 23,5% и 16% соответственно. Так, общая стоимость активов THY превышает 35,7 млрд долларов. Экспортная выручка – 16,3 млрд долларов в 2023 году, а валютный вклад – 8,1 млрд долларов. Таким образом, авиакомпания удерживает титул чемпиона по экспорту Турции на протяжении последних 15 лет.

Помимо этого в прошлом году, принадлежащая турецким авиалиниям Turkish Cargo, которая предоставляет грузовые авиаперевозки заняла четвертое место в списке крупнейших авиаперевозчиков мира. Председатель совета директоров и исполнительного комитета THY Ахмет Болат подчеркнул, что компания продолжает внутренние и международные инвестиции. Комментируя финансовые результаты THY он заявил, что чистая прибыль компании составляет 2,9 млрд долларов.

"Среди 880 авиакомпаний в мире, каждый третий пассажир летает с THY. Наша норма прибыли на одного пассажира выросла до семи долларов. Мы увеличим количество нашего парка из 400 самолетов, чего мы добились за 90 лет, до 800 в ближайшие 10 лет". Ахмет Болат

Он также выразил уверенность в том, что THY продолжит укреплять свое положение на международной арене, несмотря на снижение спроса на глобальном международном рынке.

"Мы уверены, что мы приближаемся к нашим целям шаг за шагом, достигнув самого высокого числа пассажиров за все время. Сегодня, будучи авиакомпанией, летающей в большинство стран мира, мы заметили значительный рост числа пассажиров, несмотря на снижение спроса в глобальном международном трафике. Хочу еще раз поблагодарить всех сотрудников и семью Турецких авиалиний, которые сделали этот великий успех возможным. Мы продолжим гордиться нашей страной", – добавил Болат.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в ходе своего официального визита в Турцию, раздал гостям немецкого консульства в Стамбуле 60 кг шаурмы.