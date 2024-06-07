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Роналду установил новый рекорд

Инстаграм, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 02:22 Фото: Instagram/k.mbappe
Нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду установил новый рекорд, сообщает Zakon.kz.

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Но рекорд установлен не на футбольном поле, а в социальной сети Instagram. Причем не на собственной странице, а у французского нападающего Килиана Мбаппе.

Расскажем по порядку. О своем пятилетнем контракте с футбольным клубом "Реал", за который когда-то выступал и Роналду, 25-летний форвард рассказал на своей странице в Instagram. Спустя некоторое время после выхода публикации, в комментарии пришел Роналду, чтобы оставить свои поздравления.

"Моя очередь смотреть. Рад видеть, как ты зажигаешь на "Бернабеу", – немногословно поздравил Роналду.

За три дня поздравление Криштиану поддержали более чем 4,5 млн пользователей. Оказалось, что за все время существования Instagram – это рекордная цифра лайков комментария.

Наверняка, публикация еще привлекла внимание тем, что Мбаппе выложил свои подростковые фотографии. В том числе с Роналду. На них молодому дарованию 14 лет. Тогда он еще даже не предполагал, что будет одним из лучших игроков мира, с которым "королевский клуб" подпишет контракт на целых пять лет.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 02:22

Фото: Instagram/k.mbappe

Что касается самого клуба, то "Реал" признали чемпионом мира по числу подписчиков в соцсетях.

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