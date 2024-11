Торнадо обрушился на жителей Оклахомы

Как пишет The Oklahoman, люди, пострадавшие от сильного шторма на юго-востоке Оклахома-Сити рассказали, что проснулись из-за оповещений на своих мобильных телефонах во время ночного шторма.

Nothing like just going to sleep and this goes out across all phones in the house. Now we are all up watching for a second possible tornadic storm cell to come this way. One did hit 6 miles from this initial alert. pic.twitter.com/xxfwlzDMro