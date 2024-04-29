Невероятные кадры: космонавт сделал селфи за пределами корабля

Российский космонавт сделал селфи, находясь за пределами корабля, сообщает Zakon.kz.

Удивительными кадрами поделился "Роскосмос".

"Селфи из открытого космоса. Невероятные кадры от Олега Кононенко", – подписали публикацию.





Выход в открытый космос Олег Кононенко и Николай Чуб совершили 26 апреля. Они провели за бортом Международной космической станции 4 часа 36 минут. За это время они проделали определенные манипуляции.

Ранее другой российский летчик-космонавт Олег Артемьев показал "космическую прогулку" над Землей.