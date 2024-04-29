Умерла маленькая поклонница Тейлор Свифт

28 апреля девятилетняя фанатка Тейлор Свифт Скарлетт Оливер умерла от рака, сообщает Zakon.kz.

Оливер умерла за несколько дней до 10-летия. У нее был диагностирован редкий неизлечимый рак мозга, известный как глиома высокой степени злокачественности. Девочка получила известность после того, как в сети завирусилась ее трогательная встреча со звездой.

Свифт и ее команда узнали о мечте своей больной поклонницы побывать на концерте из соцсетей ее мачехи. И уже 23 февраля они организовали пребывание девочки у сцены.

У 18-летней девушки из Китая, которая за один день позвонила своему бойфренду более 100 раз, диагностировали синдром "влюбленного мозга".