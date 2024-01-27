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В интернете начали рассылать ИИ-порно с Тейлор Свифт

Тейлор Свифт Фото: fonwall.ru
В Сети появились откровенные дипфейк-изображения Тейлор Свифт, сгенерированные ИИ, сообщает Zakon.kz.

Изображения распространились по социальным сетям, включая X (бывший Twitter), Reddit и не только. Несмотря на попытки удалить некоторые посты, изображения продолжают циркулировать, набирая миллионы просмотров до удаления.

Поклонники Свифт активно противодействуют распространению, загружая многочисленные подлинные изображения артистки, чтобы скрыть вредный контент.

По данным 404 Media, изображения были созданы путем взлома таких инструментов, как Designer, чтобы обойти защиту, призванную помешать инструментам генерировать изображения знаменитостей.

Члены группы поделились стратегиями обхода этих гарантий. Для этого нужно избегать использование слова "Тейлор Свифт". Вместо этого они использовали ключевые слова вроде "Тейлор", "певица", "Свифт". Затем они смогли генерировать сексуализированные изображения, используя ключевые слова, описывающие "объекты, цвета и композиции, которые явно похожи на сексуальные действия", избегая сексуальных терминов.

Возможно, Microsoft уже обновила инструмент, чтобы помешать пользователям злоупотреблять Designer.  Однако изображения Swift все еще могут быть сгенерированы с помощью рекомендованного взлома ключевых слов.

Пока Microsoft не подтвердила, что изображения были созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта. Представитель компании сообщил, что технологический гигант "расследует эти сообщения" и принимает соответствующие меры для предотвращения неправомерного использования инструментов ИИ.

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